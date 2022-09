House of the Dragon : une erreur d’effets visuels va être corrigée par HBO

Il y a une erreur d’effets visuels dans le troisième épisode de la série House of the Dragon. Comme l’ont remarqué plusieurs spectateurs, il existe un problème au niveau de la main du roi Viserys. Ce sera corrigé, assure HBO.

Dans l’épisode, une scène montre le roi Viserys remettant une lettre à un soldat. Comme le montre l’image ci-dessous, les quatrième et cinquième doigts du roi sont verts dans l’épisode. Il semblait qu’un éditeur responsable des effets visuels n’a pas supprimé l’effet « écran vert » sur les doigts.

Not the green screen glove on Viserys’s missing fingers 🤣🤦🏻‍♀️#hotd pic.twitter.com/4CLUw5tDhI — Sarah Capps (@SarahC_821) September 5, 2022

Dans le premier épisode de la série, le roi Viserys a des coupures sur le corps pour s’être assis sur le trône de fer. Dans le deuxième épisode, il se coupe le petit doigt et les mestres utilisent des asticots pour préserver la chair qui lui reste. Dans le troisième épisode, il semble que les deux doigts étaient censés être montés pour avoir des blessures ou simplement apparaître à l’écran comme des moignons. Selon Variety, HBO va corriger l’erreur sur sa plateforme de streaming HBO Max.

Il s’agit de la première erreur (assez légère, il faut le reconnaître) pour House of the Dragon. Game of Thrones a également connu un moment viral dans l’épisode 4 de la saison 8 où un gobelet similaire à ceux proposés chez Starbucks est apparu dans l’épisode, posé sur une table.