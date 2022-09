Rachat d’Activision Blizzard : Call of Duty resterait disponible sur PlayStation pendant trois ans (après contrats en cours)

Microsoft manquerait-il de sincérité au sujet de la franchise Call of Duty, principal butin du rachat d’Activision Blizzard pour des dizaines de milliards de dollars ? Ces derniers jours, Phil Spencer s’est démené pour calmer les inquiétudes du régulateur britannique concernant l’avenir de la franchise Call of Duty sur PlayStation. Le FPS ultra populaire restera disponible sur PlayStation déclare Spencer, une promesse qui ne dirait pas toute la vérité.

En effet, à peine quelques heures après les déclarations de Spencer, Jim Ryan, le patron de PlayStation, a tenu à s’exprimer afin de remettre quelques pendules à l’heure :« Je n’avais pas l’intention de commenter ce que je pensais être une affaire privée, mais j’ai senti le besoin de remettre les compteurs à l’endroit car Phil Spencer a mis le sujet sur la place publique. Microsoft a uniquement proposé le maintien de Call of Duty sur PlayStation pendant trois ans après l’expiration du contrat d’exploitation actuellement en cours entre Activision et Sony. Après presque vingt années de parution de la franchise sur PlayStation, leur proposition nous semble inadéquate à bien des égards et ne satisfait pas à la prise en compte de l’intérêt de nos joueurs. Nous souhaitons garantir le fait que les joueurs PlayStation puissent avoir accès à la meilleure expérience de Call of Duty possible, et l’offre de Microsoft contrecarre cet engagement.”

Au delà de la critique sur les trois ans de dispo en plus des contrats actuels, Jim Ryan semble aussi vouloir barrer la route à toute extension, mise à jour ou tout autre élément qui minorerait la version PlayStation du jeu par rapport à la version Xbox/PC. Entre les lignes, on peut donc aussi lire dans ces propos une critique de la disponibilité day one sur le Game Pass, des propos franchement assez culottés alors que PlayStation a toujours tout fait pour que la version PlayStation de Call of soit nettement avantagée sur la version Xbox. Mais après tout, quand ce sont les joueurs de la console concurrente qui n’ont pas accès à « la meilleure expérience de Call of Duty possible », c’est sans doute moins grave…