Tencent investit 300 millions d’euros dans Ubisoft et renforce la famille Guillemot

La famille Guillemot, à savoir les fondateurs d’Ubisoft, ont scellé aujourd’hui une union avec le groupe chinois Tencent pour garder la main sur l’éditeur à l’origine de nombreux jeux vidéo.

Tencent investit un peu plus dans Ubisoft

Tencent, actionnaire de l’entreprise depuis 2018, va cette fois investir 300 millions d’euros dans la holding familiale, Guillemot Brothers Limited, pour en posséder 49,9% et les deux partenaires agiront désormais de concert, selon un communiqué. Cette opération va permettre aux Guillemot et leur partenaire de monter ensemble à 19,8% du capital d’Ubisoft et 24,9% des droits de vote (contre respectivement 15,4% et 21,4% jusqu’à présent), et d’être en meilleure position pour affronter d’éventuelles tentatives de rachat hostiles, comme celle tentée par le groupe Vivendi en 2015, dans un marché du jeu vidéo en pleine consolidation.

L’opération « renforce l’ancrage de l’actionnariat de référence d’Ubisoft autour de ses fondateurs et lui offre une stabilité essentielle pour son développement à long terme » a commenté son PDG, Yves Guillemot.

Tencent, qui possède des parts dans plusieurs entreprises du secteur comme Epic Games, l’éditeur de Fortnite, a estimé de son côté par la voix de son président Martin Lau que l’opération illustrait sa volonté d’investir « aux côtés de fondateurs créatifs, étant pleinement convaincus qu’ils mèneront leurs entreprises vers de nouveaux sommets ».

Dans le détail, l’investissement de Tencent se décompose en 200 millions d’euros d’acquisition de titres et 100 millions d’augmentation de capital. De façon sous-jacente, l’opération valorise l’action Ubisoft à 80 euros, soit près du double de son prix à la clôture de la Bourse de Paris mardi, qui était de 43,28 euros.

À la suite de cet accord, la gouvernance d’Ubisoft demeure inchangée et Tencent n’aura aucun droit de veto opérationnel. Ainsi, si Tencent contrôle désormais 49,9% de Guillemot Brothers Limited, ses droits de vote dans la holding sont limités à 5%. Tencent est en outre autorisé à augmenter sa participation en direct dans Ubisoft de 4,5% à 9,99% du capital et des droits de vote, mais ne pourra aller au-delà avant 8 ans.

L’alliance entre les Guillemot et Tencent pourra de son côté augmenter son influence jusqu’à 29,9% du capital ou des droits de vote d’Ubisoft.