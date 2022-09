Huawei dévoile les Mate 50 et Mate 50 Pro, deux modèles de smartphones haut de gamme… et avec connexion satellite !

Huawei a pris quelques heures d’avance sur la keynote d‘Apple en dévoilant ce 6 septembre les Mate 50 et Mate 50 Pro, deux modèles de smartphones haut de gamme. Ces deux mobiles sont équipés d’un écran OLED 6,74 pouces (2 616 x 1 212 px) avec échantillonnage tactile de 300 Hz et un taux de rafraichissement de 120 Hz pour le Mate 50 Pro et de 90 Hz pour le Mate 50, cet écran étant protégé par un verre super solide du nom de Kunlun Glass. Les Mate 50 et Mate 50 Pro embarquent aussi un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm épaulé par 8 Go de RAM, 128 Go, 256 Go ou 512 Go de capacité de stockage, ainsi qu’une batterie 4 700 mAh avec recharge rapide 66W en filaire et 50W en sans-fils.

Concernant la partie photo, Huawei ne fait pas dans la demi mesure, comme toujours, puisque le bloc intègre un capteur principal Sony IMX766 de 50 mégapixels avec ouverture variable (f/1,4 et f/4) et surtout adaptative en fonction de la scène, un capteur téléobjectif 12 mégapixels, un ultra grand angle 13 mégapixels et enfin un capteur périscopique de 12 mégapixels avec zoom 5x ! Etonnamment ces smartphones disposent de la connexion satellite pour les appels et les SMS/MMS via Beidou Satellite Message… mais toujours pas la connexion 5G (embargo US oblige). Le système d’exploitation est toujours HarmonyOS, ici dans sa dernière version en date 3.0.

Les Mate 50 et Mate 50 Pro seront uniquement disponibles à la vente en Chine aux prix respectifs de 726 euros (en conversion yen-euro) et de 989 euros. Il s’agit ici des tarifs de base (les modèles avec plus de capacité de stockage coûtent forcément plus chers).