Maicat, le robot-chat qui donne plutôt envie d’avoir un vrai chat

Dévoilé lors de l’IFA 2022, le Maicat est un chat-robot développé par une jeune startup sud-coréenne. Avec son design assez proche de l’Aibo de Sony (modèle chat) et ses nombreux capteurs (pression/toucher), actionneurs, actuateurs, et moteurs, le Maicat est sur le papier assez séduisant pour un robot domestique… dont l’objectif principal est de faire acte de présence. Le chat robot dispose aussi d’un microphone, d’un haut-parleur, de caméras, et même d’un laser qui permet de déterminer avec précision la distance entre le robot et un objet donné.

Sur le papier, c’est un beau joujou électronique, mais dans le trailer de présentation en revanche, ce n’est plus tout à fait ça. Maicat se déplace en effet très péniblement, et malgré quelques mouvements réussis (lorsqu’il s’étire par exemple), l’ensemble ne donne pas vraiment envie, d’autant plus que les nombreux capteurs placés sur la tête du Maicat gâchent largement la sobriété du design d’ensemble. Pour 1500 dollars (prix de vente du Maicat), on pouvait en attendre bien plus.