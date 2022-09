God of War Ragnarok : encore du gameplay (avec des hommes lézards)

God of War Ragnarok se montre encore à quelques encâblures de sa sortie sur PS4 et PS5. La séquence est assez courte et montre Kratos en train d’en découdre avec un groupe d’homme lézards aux comportements assez prévisibles. Techniquement, c’est toujours impressionnant, mais pas beaucoup plus à vrai dire que le God of War de la la PS4. Le gameplay ne change pas tellement sur le fond (hormis quelques ajouts comme le grappin et une utilisation plus étendue du bouclier), et l’on peut notamment regretter que la gestion d’Atreus soit toujours aussi limitée. Des combos entre le père et le fils auraient été un gros plus sur cette suite qui prend clairement des airs d’extension du God of War de 2018, et ce malgré les textures plus fines et quelques effets en plus…



Il ne faut pas bouder son plaisir néanmoins : God of War: Ragnarok remplit parfaitement le cahier des charges de gros blockbuster de cette fin d’année 2022, d’autant qu’en face, il n’y a vraiment pas grand chose hormis la sortie day one dans le Game Pass de A Plague’s Tales: Requiem. God of War Ragnarock sera disponible sur PS4 et PS5 le 9 novembre prochain.