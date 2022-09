[Test] Pixel 6a : un milieu de gamme complet et qui assure sur la partie photo

Enfin disponible en France (ce n’était pas le cas du Pixel 5a), le Pixel 6a ressemble à une promesse, celle d’un smartphone moyen de gamme vraiment costaud sur la partie photo (qui est traditionnellement le point fort des appareils Pixel). Les autres atouts à priori évidents de ce modèle sont l’intégration avec les services Google, les performances de la puce Tensor et plus généralement des prestations très proches du Pixel 6… le tout dans un format et un prix nettement plus resserrés. Après plusieurs jours d’usage et donc aussi une belle batterie de clichés en poche, il est temps de définir les atouts réels du Pixel 6a. Spoiler, on n’a pas été déçu.

Elegant et immédiatement reconnaissable

Au sortir de sa boite, le Pixel 6a est un smartphone à l’allure plutôt élégante avec son dos façon verre glossy (ça n’en est pas) et sa bande horizontale au dos qui lui sert de bloc photo. L’appareil tient aisément en main (la base est un peu large), en partie sans doute grâce à des dimensions plus ramassées que celles du Pixel 6. Avec son écran 6,1 pouces, le Pixel 6a est forcément plus compact que le modèle premium, plus léger aussi ; le Pixel 6a repasse ainsi sous la barre des 200 grammes (170 grammes exactement), ce qui suffit à effacer l’impression de lourdeur que l’on ressent généralement avec nombre de mobiles à écrans géants 6,4 ou 6,7 pouces.

L’aspect extérieur du Pixel 6a lorgne plutôt vers le haut de gamme que le milieu de gamme sur lequel est pourtant positionné l’appareil, ce qui est forcément satisfaisant.

Un écran satisfaisant mais sans plus …

A vrai dire, le taux d’occupation de la dalle en façade est sans doute ce qui trahit le plus le positionnement du Pixel 6a. La petite bande noire en bas de l’écran et des bordures assez visibles ne permettent pas à la dalle OLED d’occuper plus que 82% de la surface en façade. La dalle de résolution 1080 x 2400 pixels est protégée par un verre Gorilla Glass 3 (contre du Gorilla Victus sur le Pixel 6) et son taux de rafraichissement reste bloqué à 60 hz (contre un taux variable de 90 à 120 Hz pour le Pixel 6). A l’usage, cet écran suffit largement à assurer son rôle même si la comparaison avec la dalle de mon iPhone 12 Pro n’est clairement pas en faveur du modèle de Google, surtout en terme de piqué d’image et de luminosité. Forcément, à cause de ce manque de boost en luminosité, le Pixel 6a perd de la lisibilité en plein soleil (et le soleil ne manque pas depuis plusieurs semaines…). Toujours au rayon des petites critiques, le capteur d’empreintes situé sous l’écran n’est pas particulièrement véloce et il faut parfois s’y reprendre à deux ou trois fois *. Un détail (il n’est pas lent non plus), mais cela finit de brosser une partie écran pas vraiment dans le haut du panier. La partie sonore du Pixel 6a est globalement sans reproches, avec un faible niveau de saturation à haut volume et un rendu sonore assez précis. C’est encore mieux au casque (comme souvent).

Des performances solides grâce au Tensor Core

Si l’écran n’est pas exempt de critiques, la bonne nouvelle est bien que c’est le seul élément qui ne soit pas au top. Car pour le reste, ce Pixel 6a n’a pas grand chose à envier au Pixel 6 et plus globalement à bien d’autres smartphones premium. Le volet perfs brutes ne déçoit pas avec des résultats autour des 1045 points au test Geekbench 5.0 mono coeur, et d’un peu plus de 2800 points au test multi cœurs. C’est en fait pile poil dans les clous des scores du Pixel 6, et le Tensor Core commence à ne plus être ridicule face à la concurrence Snapdragon, même s’il reste encore un écart en défaveur de la puce de Google. En usage quotidien, le réservoir de puissance du tensor Core a été bien utilisé : l’interface Android « canon » du Pixel 6a ne montre aucun signe de faiblesse, pas le moindre ralentissement. C’est sobre, propre et fluide.

Un véritable cador en photo

On attendait le Pixel 6a sur la partie photo, d’autant plus que ce modèle doit se contenter d’un capteur principal grand angle de 12,2 megapixels (f/1,7, éq. 27 mm) alors que le Pixel 6 arbore un impressionnant 50 megapixels. Au final, qu’il s’agisse du capteur grand angle ou de l’ultra grand angle (toujours en 12,2 megapixels), les clichés sont globalement de haute tenue, encore plus si l’on songe que l’on a affaire ici à un mobile aux alentours des 500 euros. Les clichés sont détaillés (très bon piqué), les couleurs respectées et l’on note surtout une quasi absence de bruit même en conditions de luminosité plus faible.

Le rendu des couleurs est très fidèle

Le piqué est très bon, sans en faire trop non plus

L’ISP intégré au Tensor Core et le logiciel de traitement d’image peaufiné par Google s’avèrent véritablement redoutables, sans compter certaines fonctions franchement spectaculaires, comme celle qui permet de retirer n’importe quel élément du cliché final ! C’est un peu moins la joie en condition de basse lumière, mais cela reste tout de même très honorable pour un smartphone moyen de gamme. Le Pixel 6a est donc un très bon photophone, peut-être même le meilleur dans sa gamme de prix.

Le tuyau d’arrosage est là…

…et il n’est plus là par la magie du logiciel (il s’agit bien du même cliché)

Une autonomie solide, mais la recharge est lente

Avec sa batterie 4410 mAh (un chouia moins que les 4614 mAh du Pixel 6), le Pixel 6a assure sans broncher 1 journée 1/2 d’usage, voire 2 jours pour ceux qui décrochent un peu plus de leur mobile. En revanche, la charge à 18W n’est pas très rapide (comptez environ 2 heures pour une recharge complète). Pour rappel, le chargeur en USB-C n’est pas fourni dans la boîte.

Conclusion : une référence dans le milieu de gamme Android

Joli, plutôt compact, sans gros défauts à lui reprocher et très bon sur la partie photo, le Pixel 6a se détache assez aisément du peloton des smartphones moyen de gamme ‘et s’impose côté Android comme un choix presque évident dans sa gamme de prix. L’utilisateur bénéficie à coût serré d’un mobile avec l’interface Android « canon » (forcément) qui est le parfait représentant du mobile « good enough ». Si l’on rajoute à cela un volet logiciel sans faille et quelques fonctions impressionnantes (le retrait d’un élément dans une photo, magique !) alors la conclusion s’impose d’elle-même.

* Notre Pixel 6a de test montrait quelques faiblesses sur la partie « reconnaissance d’empreintes », un problème récurrent qui sera très bientôt corrigé via une simple mise à jour. Nous n’en tiendrons donc pas compte dans la note finale.

Le Google Pixel 6a est disponible au prix de 409€ sur Amazon (promo), ou 439€ chez Cdiscount, 459€ chez Fnac et Darty