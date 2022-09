Altice, maison-mère de SFR, confirme avoir été piratée

Altice, qui n’est autre que la maison-mère de SFR, a connu un piratage. La cyberattaque, qui a été le ransomware Hive, a eu lieu au début du mois d’août, mais n’a été dévoilée que récemment. Le groupe avait au départ refusé de commenter le piratage, mais cela a changé.

Altice France a fait savoir à Clubic que « le périmètre Altice France et SFR n’est pas concerné » par la cyberattaque. Par ailleurs, le groupe « confirme aussi été victime début août d’une cyberattaque par ransomware ciblant un réseau interne au niveau de la holding financière ». Il poursuit en assurant que « les impacts ont été maîtrisés et tous les services ont été rétablis ». De plus, « la holding financière est pleinement opérationnelle ».

Vient alors une question importante : qu’en est-il des données, que ce soit pour les clients ou le groupe ? Les pirates ont-il pu les consulter ou les récupérer ? Voici ce qu’Altice répond :

Nous devons souligner qu’aucune donnée sensible n’a été compromise, notamment les données des clients, les données des partenaires commerciaux ou les données relatives à nos partenaires financiers

Comme on peut s’en douter, la maison-mère n’apprécie pas du tout cette attaque et dit avoir « vives critiques contre ce type d’attaques viles et contre tous les individus qui les commettent ».