Samsung évoque des ventes qui ont doublé pour les Galaxy Z Fold 4/Flip 4 en Europe

Samsung commercialise depuis peu les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4, à savoir ses nouveaux smartphones pliables, et le succès est au rendez-vous en Europe si l’on en croit les dires du constructeur.

« Les expéditions du Galaxy Z Fold 4 et du Galaxy Z Flip 4 ont doublé celles des modèles précédents sur le marché européen, les premiers chiffres de vente des nouveaux produits atteignant un niveau record en Europe », a déclaré Benjamin Braun, le directeur du marketing de Samsung pour l’Europe, auprès du Korea Times.

Dans le détail, le Galaxy Z Flip 4 est le plus populaire des deux, représentant environ 60% des ventes. Graphite et lavande sont les deux coloris du Flip les plus populaires, tandis que noir et anthracite occupent les premières places pour le Fold 4. En comparaison, le Galaxy Z Flip 3 représentait 70% des ventes en 2021.

D’autre part, le cadre européen annonce que Samsung proposera les nouvelles fonctions multitâches des Galaxy Z Fold 4 et Flip 4 sur les Galaxy Z Fold 3 et Flip 3. Ce sera disponible avec une future mise à jour logicielle, il n’y a pas encore une date de sortie. Toujours au sujet des modèles de 2021, ils auront le droit à la mise à jour Android 12L. C’est pour bientôt, mais Samsung ne donne pas encore une date.