Facebook, Instagram et WhatsApp vont avoir des fonctionnalités payantes

Il faut s’attendre à avoir des fonctionnalités payantes du côté de Facebook, Instagram et WhatsApp. Meta, la maison-mère des trois plateformes, a prévenu dans un mémo interne qu’elle est en train de mettre en place une organisation afin d’identifier les fonctions qui pourraient voir le jour.

Des fonctionnalités payantes sur les plateformes de Meta

Cette nouvelle division est la première incursion sérieuse de Meta dans la création de fonctions payantes sur ses principales applications sociales, qui comptent des milliards d’utilisateurs. Elle est mise en place après que l’activité publicitaire de Meta a été sévèrement touchée par les modifications apportées par Apple au suivi des publicités sur iOS et par un repli plus général des dépenses publicitaires numériques. Le groupe, appelé New Monetization Experiences (nouvelles expériences de monétisation), sera dirigé par Pratiti Raychoudhury, qui était auparavant responsable de la recherche chez Meta.

John Hegeman, vice-président de Meta qui s’occupe de la monétisation et supervise le groupe, a déclaré à The Verge que la société était toujours déterminée à développer son activité publicitaire. Aussi, elle n’a pas l’intention de laisser les utilisateurs payer pour désactiver les publicités dans ses applications. « Je pense que nous voyons des possibilités de créer de nouveaux types de produits, de fonctionnalités et d’expériences pour lesquels les gens seraient prêts à payer », a-t-il indiqué. Il a refusé de donner des détails sur les fonctionnalités payantes envisagées.

Une inspiration possible chez la concurrence

Dans la foulée, le cadre a minimisé l’importance des fonctionnalités payantes dans l’activité à court terme. Malgré tout, il a déclaré que « d’un autre côté, je pense que s’il y a des possibilités de créer une nouvelle valeur et des lignes de revenus significatives, et de fournir une certaine diversification, ce sera évidemment quelque chose d’attrayant ».

À plus long terme, Meta pense que les fonctionnalités payantes deviendront une partie plus significative de son activité. « Sur un horizon de cinq ans, je pense que cela peut vraiment faire bouger l’aiguille et faire une différence assez significative », poursuit le responsable. Il souligne aussi regarder ce que font ses concurrents et fait comprendre qu’il pourrait les copier selon les cas.