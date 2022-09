Rachat d’Activision Blizzard par Microsoft : le régulateur britannique émet des réserves

Le monumental rachat d’Activision Blizzard par Microsoft pour près de 70 milliards de dollars est en cours d’examen par les autorités de régulation de plusieurs pays. L’Arabie Saoudite vient de donner son feu vert, mais la CMA britannique se montre beaucoup plus réservé et se dit « préoccupée par le fait que l’achat prévu d’Activision Blizzard par Microsoft pourrait réduire considérablement la concurrence dans les consoles de jeux, les services d’abonnement multi-jeux et les services de jeux en nuage ». La CMA signale même qu’elle pourrait passer à la phase 2 des investigations si Microsoft n’est pas en mesure de répondre à ses préoccupations dans un délai de 5 jours ouvrables !

Du côté de Microsoft, les réponses n’ont pas tardé ; d’abord de Phil Spencer, qui dans une publication de blog a fait la déclaration suivante : « Nous avons entendu dire que cet accord pourrait éloigner des franchises comme Call of Duty des endroits où les gens les jouent actuellement. C’est pourquoi, comme nous l’avons déjà dit, nous nous engageons à rendre disponible sur PlayStation le jour même du lancement la même version de Call of Duty (que sur les autres supports, Ndlr)« .

Brad Smith, le vice-président de Microsoft, a renchérit: « Nous sommes prêts à travailler avec l’AMC sur les prochaines étapes et à répondre à toutes ses préoccupations. Sony, en tant que leader de l’industrie, dit qu’il est inquiet pour Call of Duty, mais nous avons dit que nous nous engageons à rendre le même jeu disponible le même jour sur Xbox et PlayStation. Nous voulons que les gens aient plus facilement accès aux jeux, pas moins. » Ces déclarations suffiront-elles à rassurer le régulateur britannique ?