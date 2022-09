PlayStation Plus Extra et Premium : les jeux ajoutés en septembre 2022

En plus d’annoncer les jeux qui sont inclus avec l’abonnement Essentiel, Sony dévoile les jeux offerts avec le PlayStation Plus pour ce qui est des offres Extra et Premium pour septembre 2022. Elles existent depuis juin.

Jeux du PlayStation Plus Extra et Premium pour septembre 2022

Les jeux disponibles avec le PlayStation Plus Extra et Premium dès le 20 septembre seront :

Deathloop (PS5)

Assassin’s Creed Origins (PS4)

Watch Dogs 2 (PS4)

Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4)

Spiritfarer: Farewell Edition (PS4)

Chicory: A Colorful Tale (PS4)

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 (PS4, PS5)

Alex Kidd in Miracle World DX (PS4, PS5)

Les Lapins Crétins : Invasion: La Série Télé Interactive (PS4)

Rayman Legends (PS4)

Scott Pilgrim contre le Monde : le jeu – Édition intégrale (PS4)

Ceux qui ont l’abonnement PlayStation Plus Premium auront par ailleurs le droit à des jeux qui sont sortis sur de précédentes consoles :

Syphon Filter 2 (PS1)

The Sly Trilogy (PS3)

Sly Cooper : Voleurs à travers le temps (PS3)

Bentley’s Hackpack (PS3)

Toy Story 3 (PSP)

Kingdom of Paradise (PSP)

Les différentes offres du PlayStation Plus

Pour rappel, voici les différentes offres qui existent :

PlayStation Plus Essential :

Deux jeux téléchargeables chaque mois.

Des réductions exclusives.

Le stockage dans le cloud pour les sauvegardes de jeu.

L’accès au multijoueur en ligne.

Ce palier ne comporte aucun changement pour les joueurs actuellement abonnés à PlayStation Plus.

Prix : 8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 59,99 € par an

PlayStation Plus Extra :

Fournit tous les avantages du palier Essential.

Propose également un catalogue d’environ 400 des meilleurs jeux PS4 et PS5, notamment des hits du catalogue PlayStation Studios et des partenaires tiers. Les jeux du palier Extra peuvent être téléchargés pour permettre leur accès hors ligne.

Prix : 13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 99,99 € par an

PlayStation Plus Premium :