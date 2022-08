PlayStation Plus septembre 2022 : les jeux PS4 et PS5 offerts

Sony présente la liste des jeux PS4 et PS5 qui seront offerts avec le PlayStation Plus en septembre. Cela concerne ici l’abonnement Essential, à savoir l’abonnement standard qui permet de jouer en ligne, avoir quelques jeux offerts, des réductions sur le PlayStation Store et la sauvegarde des jeux sur le cloud.

Liste des jeux offerts avec le PlayStation Plus en septembre 2022

Le premier jeu offert avec le PlayStation Plus en septembre est Need for Speed Heat (PS4). Pilotez le jour et risquez tout la nuit. Need for Speed Heat est un jeu de courses urbaines où les limites de la légalité s’estompent dès que le soleil se couche. Le jour, Palm City vibre au rythme du Speedhunter Showdown, une compétition officielle qui permet de gagner de quoi personnaliser et améliorer ses meilleures voitures. La nuit, l’intensité monte d’un cran lors de courses urbaines illégales où vous pourrez vous bâtir une réputation pour accéder à des courses plus prestigieuses et à de meilleures pièces détachées.

En deuxième jeu, on retrouve Granblue Fantasy: Versus (PS4). Le studio de jeux de combat légendaire Arc System Works transporte l’univers de Granblue Fantasy sur PlayStation dans un jeu de combat bourré d’action. Granblue Fantasy: Versus comporte des personnages hauts en couleur, qui possèdent chacun un style de combat unique. Le jeu comprend également un mode RPG qui contient une toute nouvelle histoire originale. Jouez en solo ou faites équipe avec un ami pour affronter des vagues d’ennemis lors d’un action RPG exaltant.

Enfin, le troisième jeu est Toem (PS5). Embarquez dans une expédition exquise, utilisez vos talents de photographe pour découvrir bien des secrets dans ce jeu d’aventure dessiné à la main. Discutez avec des personnages excentriques, résolvez leurs problèmes en prenant de jolies photos et évoluez dans un environnement relaxant.

Les jeux seront disponibles avec le PlayStation Plus dès le 6 septembre.