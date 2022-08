NetEase Games rachète le studio Quantic Dream (Heavy Rain, Detroit: Become Human)

Les informations du journaliste Tom Henderson étaient donc justes : NetEase Games a racheté le studio français Quantic Dreams, à qui l’on doit les titres Heavy Rain, Beyond : Two Souls et Detroit : Become Human. NetEase Games était déjà actionnaire de Quantic Dreams depuis 2019, et passe donc à l’étape supérieure avec ce rachat qui viendra gonfler son catalogue en jeux narratifs multiplateformes (les exclusivités Quantic Dreams avec PlayStation appartiennent déjà au passé). Incidemment, Quantic Dream est le premier studio européen de NetEase Games. Les autres studios de l’éditeur sont japonais (Sakura Studio, Grasshopper Manufacture, Nagoshi Studio) ou américains (Jackalope Games, Jar of Sparks).

Ce rachat intervient alors que Quantic Dream a dévoilé il y a quelques jours à la Gamescom son prochain titre, Under the Waves, et que l’énorme projet Star Wars Eclipse est toujours en développement. Au vu des résultats de NetEase Games l’en dernier (près de 9 milliards d’euros de chiffre d’affaires), Quantic Dream disposera désormais d’un levier de financement important pour ses futurs projets, un atout considérable dans le contexte économique actuel. Outre l’aspect financier, Quanti Dream gardera son indépendance créatrice au terme du rachat, ainsi que le précise le communiqué du studio : « Nous fonctionnerons toujours de manière indépendante, nous maintiendrons la possibilité de créer et d’autoéditer nos jeux vidéo sur toutes les plateformes, de continuer à soutenir et à publier des titres développés par des tiers ».