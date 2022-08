Dell XPS 13 Plus : des problèmes avec l’écran, les clients sont contactés

Le XPS 13 Plus, le nouvel ordinateur portable de Dell, rencontre des problèmes au niveau de l’écran OLED. La marque est au courant et rappelle certains modèles afin de les examiner et les réparer.

Le problème semble venir de l’adhésif, puisque l’écran du Dell XPS 13 Plus ne tient pas bien et peut se détacher du châssis. Une vidéo montre un écran d’un modèle de démonstration tout simplement tomber sur le clavier. D’autres utilisateurs ont signalé avoir déjà un écran défaillant, affichant des couleurs bizarres ou perdant le système de contrôle tactile.

Comme dit précédemment, Dell est au courant et a fait la déclaration suivante à The Verge :

Dell Technologies accorde la plus haute priorité à la qualité de ses produits. Nous avons découvert que certains écrans OLED des ordinateurs XPS 13 Plus pouvaient se détacher en raison de problèmes liés à l’adhésif tiers utilisé et nous avons rapidement corrigé le problème dans notre processus de production. Dell prend l’initiative de contacter les clients susceptibles d’être concernés pour remplacer l’écran, idéalement avant qu’il ne se détache.

Selon les dires de Dell, le problème touche uniquement le modèle avec un écran OLED. Ceux qui ont le modèle avec l’écran LCD ne sont (visiblement) pas concernés et peuvent à utiliser normalement leur ordinateur portable.