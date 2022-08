FIFA 23 a fuité, un mois avant sa sortie

Une importante gaffe a eu lieu avec le jeu FIFA 23 qui a déjà pu être téléchargé par plusieurs personnes ayant une Xbox, alors que la simulation de football d’Electronic Arts sortira officiellement le 27 septembre.

FIFA 23 fuite un mois avant sa sortie

Selon plusieurs joueurs, un préchargement qui a été envoyé à ceux qui ont précommandé le jeu a été accidentellement mis en ligne, permettant aux joueurs de l’édition Ultimate de lancer et de jouer dès maintenant à FIFA 23. De plus, la version d’essai d’EA Play semble avoir été lancée plus tôt que prévu, permettant ainsi à d’autres personnes d’accéder au jeu.

Sans surprise, certaines personnes ont voulu diffuser leurs parties sur Twitch afin d’en faire profiter tout le monde, mais des comptes ont été bannis (du moins temporairement) de la plateforme. D’autres vidéos sur les réseaux et YouTube sont toujours en ligne.

La fuite permet également d’apprendre quelques informations sur les statistiques des joueurs. Voici le top 10 des joueurs dans FIFA 23 (donc trois Français) avec leur note globale sur 100 :

Messi — 91

Mbappé — 91

Benzema — 91

Lewandowski — 91

Mane — 90

Neymar — 89

Marquinhos — 88

Donnarumma — 88

Vini Junior — 86

Pedri — 85

Kimpembé — 83

🚨 OFFICIEL : Voici les 10 meilleurs joueurs du prochain #FIFA23 🎮 Vos avis sur ces notes ? 🤔 pic.twitter.com/w1eHWuAfDv — Hoanidista_𓃵🇪🇦🇵🇹 (@RealNoah) August 30, 2022

La fuite va au-delà en réalité puisque certains maillots présents dans le jeu n’ont pas encore été officialisés par les clubs. Du coup, leurs visuels sont dévoilés grâce aux fuites.

Liverpools 3rd kit leaked by EA 😂 What a W 🔴 pic.twitter.com/J6V8dkHFAq — FUTZone – #FIFA23 News (@FUTZONEFIFA) August 30, 2022

Atlético Madrid's 2022/23 season third kit ALSO leaked on FIFA 23. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/pCuHFbu9n1 — Sorare 180 (@T180EU) August 30, 2022

FIFA 23 sera officiellement disponible le 27 septembre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch et Stadia.