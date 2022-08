Google Pixel Watch : des premières infos sur le prix

Google a déjà officialisé sa première montre connectée, à savoir la Pixel Watch, mais la société a pour le moment donné peu d’informations techniques. Il n’y a pas non plus de détails sur le prix. Mais une fuite permet d’en savoir un peu plus.

Il y aura deux variantes de la Pixel Watch, avec un modèle supportant le Wi-Fi/Bluetooth et l’autre supportant le Wi-Fi/Bluetooth et la 4G. Ce modèle en question coûterait 399 dollars selon 9to5Google. C’est le même prix que l’Apple Watch Series 7 dans sa version Wi-Fi. Et si l’on compare avec Samsung, la Galaxy Watch 5 a un prix de 280 dollars pour la variante Wi-Fi et de 330 dollars pour la variante Wi-Fi + cellulaire. Quant à la Galaxy Watch 5 Pro, le prix est 450 dollars pour le modèle Wi-Fi et 500 dollars pour le modèle Wi-Fi + cellulaire.

En matière de prix, la Pixel Watch se situe entre les produits d’entrée de gamme de Samsung et ceux d’Apple, tandis que Fitbit sert de gamme de montres connectées plus abordable pour Google. Par rapport à la Galaxy Watch, Google utilise notamment de l’acier inoxydable recyclé pour le boîtier, pour lequel Apple demande une prime (699 dollars) ainsi qu’un verre saphir et la connexion 4G. La Pixel Watch n’utilisera cependant pas ce verre de couverture haut de gamme.

En toute logique, la Pixel Watch sera disponible à l’automne aux côtés des Pixel 7 et 7 Pro.