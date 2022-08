Sony rachète Savage Game Studios et lance dans la foulée « PlayStation Studios Mobile »

Sony se lance cette fois pour de bon dans la bataille du jeu mobile, un secteur du JV pour l’instant largement dominé économiquement par Apple – grâce aux revenus d’Apple Arcade + ceux tirés de la commission sur les achats de jeux et les in-apps. Le fabricant de la PS5 lance en effet « PlayStation Studios Mobile » dans la foulée de l’acquisition de Savage Game Studios, dont les co-fondateurs sont des anciens concepteurs/devs ayant travaillé sur des franchises aussi populaires que Clash of Clans et Angry Birds.

Savage Game Studios rejoint le grande famille des PlayStation Studios

Dans son communiqué, Sony déclare que son nouveau studio « fournira plus de moyens à un plus grand nombre de personnes d’interagir avec notre contenu et s’efforcera d’atteindre de nouveaux publics peu familiers avec PlayStation et nos jeux. » Autre information d’importance : Savage Game Studios est en plein développement d’un triple AAA mobile qui serait un jeu d’action en GAAS (Game as a Service). Ce rachat semble aussi indiquer que Sony est sans doute moins intéressé par l’adaptation de ses grands titres sur mobile (pas de The Last Gardian sur smartphone donc malgré les quelques rumeurs à ce sujet) que par la création de licences adaptées au support (comprendre, Free-to-play, GAAS et des investissements financiers à minima).