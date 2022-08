Artemis 1 : comment suivre en direct le décollage du Space Launch System de la NASA

L’objectif (essentiellement américain) de retour des astronautes sur la Lune va franchir cet après-midi une nouvelle étape : la mission Artemis 1, qui consiste à envoyer une capsule sans équipage sur une trajectoire orbitale autour de la Lune, démarrera précisément aujourd’hui à 14h33 (heure française). A cet instant précis, l’énorme fusée SLS ( Space Launch System) conçue par la NASA décollera depuis le pas de tir 39B du Centre spatial Kennedy. La mission dans son ensemble devrait durer 42 jours et permettre de récolter de très nombreuses données relatives au décollage (accélération) et à l’effet du rayonnement cosmique sur une combinaison spéciale (un mannequin sera équipé de cette combinaison à l’intérieur de la capsule Orion), sans oublier le test du système de communication entre la capsule et les équipes au sol.



Pour ne rien manquer de cette mission historique, il suffit de se rendre sur la chaine YouTube de la NASA (ci dessus). La retransmission en direct démarrera dans une poignée de minutes (à 12h30 précisément) et se poursuivra jusqu’au décollage (prévu donc à 14h33).