Aux Etats-Unis, Tesla augmente fortement le prix de l’option « conduite autonome »

La voiture autonome chez Tesla subit à son tour les effets de l’inflation mondiale. La firme d’Elon Musk vient en effet d’augmenter de 3000 dollars (!) le tarif du FSD (option de conduite totalement autonome) aux Etats-Unis, ce qui passe l’option à 15000 dollars tout de même. L’abonnement à 199 dollars est toujours là pour ceux qui ne souhaitent pas (ou ne peuvent pas) débourser cette somme, mais les augmentations successives du prix des véhicules et des différentes options éloignent toujours plus Tesla du « rest of us », et ce malgré une place de leader incontestée (ou presque) dans le secteur de la VE.

L’augmentation tarifaire sera effective le 5 septembre prochain. Pour information, l’option FSD était proposé à 5000 dollars à ses débuts avant de passer à 10000 dollars en 2021 puis à 12000 dollars en début d’année. En France le FSD est à 7500 euros, mais il s’agit ici d’une option extrêmement bridée par rapport à ce qui est proposé outre-Atlantique.