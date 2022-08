House Of The Dragon est renouvelée pour une saison 2

House Of The Dragon vient de commencer et HBO a décidé de renouveler sa série qui fait office de prequel à Game of Thrones. Pour rappel, le premier épisode a été diffusé dans la nuit de dimanche à lundi et a enregistré des records pour HBO, aussi bien aux États-Unis qu’en Europe.

« Nous sommes extrêmement fiers de ce que toute l’équipe de House of the Dragon a accompli avec la première saison », a déclaré Francesca Orsi, vice-présidente exécutive de la programmation chez HBO. « Notre équipe et nos acteurs phénoménaux ont relevé un défi de taille, et ont dépassé toutes les attentes, en livrant une série qui s’est déjà imposée comme un incontournable de la télévision. Un grand merci à George, Ryan et Miguel pour nous avoir guidés dans cette aventure. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de continuer à donner vie à la saga épique de la Maison Targaryen avec la deuxième saison », a-t-elle ajouté.

Bien que l’annonce de la deuxième saison était pratiquement garanti — George R.R. Martin et ses partenaires parlaient déjà du projet lors de leur panel au Comic-Con de San Diego en juillet — le fait que HBO ait fait ce choix après la diffusion d’un seul épisode montre à quel point la société mère Warner Bros Discovery a confiance dans la série, avant même toute réaction significative des téléspectateurs.

La saison 1 est diffusée sur OCS en France, à 3 heures du matin dans la nuit de dimanche à lundi. Il y aura 10 épisodes pour la première saison.