Les films et séries qui arrivent sur Netflix en septembre 2022

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en septembre 2022 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

Détox

Date : 1/09

Synopsis : Confrontées à la toxicité de leur rapport à Internet, Léa et Manon, cousines et colocs, décident de faire une détox digitale pendant un mois. 30 jours pour arrêter d’être obsédée par son ex pour l’une, 30 jours pour oublier un vilain bad buzz pour l’autre… Plus facile à dire qu’à faire. Surtout quand la famille s’en mêle…

Devil in Ohio

Date : 2/09

Synopsis : Afin de protéger une patiente rescapée d’une mystérieuse secte, une psychiatre accueille la jeune fille chez elle, mettant sa propre famille et sa vie en danger.

Dans la famille Sexy… (Dated and Related)

Date : 2/09

Synopsis : Ces frères et sœurs célibataires croient en l’amour… et la chance de repartir avec 100 000 dollars en poche dans ce concours de rencontres filmé dans une villa de rêve.

Rien qu’une fille ordinaire (You’re Nothing Special)

Date : 2/09

Synopsis : Quand le bruit court à l’école qu’elle a hérité des pouvoirs magiques de sa grand-mère, la vie d’Amaia dans sa nouvelle ville prend une tournure intéressante.

Fakes

Date : 2/09

Synopsis : Ados, Zoe et sa meilleure amie Becca créent un immense empire de fausses pièces d’identité. Mais leur affaire décolle aussi vite que leur vie criminelle leur échappe !

Buy My House

Date : 2/09

Synopsis : Des propriétaires de tous les États-Unis cherchent à vendre leur bien à quatre investisseurs immobiliers dans l’espoir de conclure une affaire qui changera leur vie.

Fabulous Lives of Bollywood Wives : Saison 2

Date : 2/09

Synopsis : Dans une saison riche en nouveaux départs, les épouses redéfinissent leurs relations, leurs carrières et leurs objectifs personnels sur fond de sarcasmes et d’amitié.

Cobra Kai : Saison 5

Date : 9/09

Synopsis : Alors que Terry restructure Cobra Kai, Daniel, Johnny et un vieil allié conjuguent leurs forces pour mener un combat qui se joue au-delà des tatamis.

Narco-Saints

Date : 9/09

Synopsis : Un entrepreneur ordinaire participe à une mission secrète du gouvernement visant à capturer un baron de la drogue coréen en Amérique du Sud. Inspiré de faits réels.

#Philo : Sapere aude : Saison 2 (Merlí. Sapere Aude)

Date : 9/09

Synopsis : Après avoir reçu une terrible nouvelle, Pol tente de faire face. De leur côté, ses camarades de classe doivent relever leurs propres défis personnels et universitaires.

La Disparue de Lørenskog (The Lørenskog Disappearance)

Date : 14/09

Synopsis : Quand la femme d’un milliardaire disparaît, la police norvégienne doit composer avec la frénésie de la presse et la duplicité des informateurs. Inspiré de faits réels.

El Rey, Vicente Fernández

Date : 14/09

Synopsis : La vie et la carrière de Vicente Fernández, icône de la musique mexicaine, sont retracées sur sept décennies, de son enfance modeste à la célébrité.

Hartley, cœurs à vif (Heartbreak High)

Date : 14/09

Synopsis : Un mur schématisant les histoires sexuelles secrètes de tout le monde à Hartley est découvert, et Amerie, qui en est à l’origine, subit d’amères répercussions.

Santo

Date : 16/09

Synopsis : Deux flics (Bruno Gagliasso et Raúl Arévalo) doivent collaborer pour arrêter le narcotrafiquant le plus recherché au monde, dont personne ne connaît le visage.

Destin : La saga Winx : Saison 2 (Fate: The Winx Saga)

Date : 16/09

Synopsis : Les élèves d’Alféa doivent protéger Solaria contre des ennemis puissants susceptibles d’avoir infiltré l’école tandis que Bloom s’efforce de maîtriser ses pouvoirs.

The Brave Ones

Date : 16/09

Synopsis : Réincarnée en humaine pour venger la mort de sa sœur, une déesse doit apprendre à maîtriser ses superpouvoirs pour vaincre ses ennemis et sauver sa famille.

Designing Miami

Date : 21/09

Synopsis : Pour Ray et Eilyn Jimenez, mariage et affaires vont de pair, puisque leurs agences respectives de décoration d’intérieur se partagent la clientèle prestigieuse de Miami.

Iron Chef : Mexique (Iron Chef Mexico)

Date : 21/09

Synopsis : Des talents prometteurs participent à ce concours de cuisine contre trois des meilleurs chefs du Mexique, espérant remporter le katana mythique et entrer dans la légende.

Snabba cash : Saison 2

Date : 22/09

Synopsis : Hantée par ses souvenirs de Salim, Leya ne semble pas pouvoir se libérer de son passé, mais l’impitoyable quête d’argent facile se poursuit.

Le Sauvetage de l’impossible (Thai Cave Rescue)

Date : 22/09

Synopsis : De jeunes footballeurs thaïlandais et leur entraîneur sont piégés dans la grotte de Tham Luang, déclenchant une opération de sauvetage mondiale. Inspiré de faits réels.

Les Filles du dernier rang (The Girls at the Back)

Date : 23/09

Synopsis : Amies depuis le lycée, cinq trentenaires se retrouvent pour leur virée annuelle. Mais cette année, l’une d’elles vient d’apprendre qu’elle souffre d’un cancer.

Dynastie : Saison 5 (Dynasty)

Date : 24/09

Synopsis : Cette saison, jeux de pouvoir intenses, rivalités malsaines entre frères et sœurs et sabotages incessants ne laisseront de répit ni aux Colby ni aux Carrington !

Séduction haute tension : Brésil : Saison 2 (Too Hot to Handle: Brazil)

Date : 28/09

Synopsis : Dans un paradis au Brésil, de nouveaux célibataires canon mettent leurs émotions et leurs désirs à l’épreuve, motivés par un pactole de 500 000 réaux brésiliens.

Jamtara : Saison 2 (Jamtara – Sabka Number Ayega)

Date : 23/09

Synopsis : Nouvelles arnaques et enjeux plus élevés que jamais : dans la ville de Jamtara, personne n’a aucune chance d’échapper à la corruption et à la triche.

Inside the World’s Toughest Prisons : Saison 6

Date : 28/09

Synopsis : Raphael Rowe, ancien détenu condamné à tort, poursuit son tour du monde des plus terribles prisons en Bosnie-Herzégovine, à Chypre, en Grèce et en Moldavie.

L’Impératrice (The Empress)

Date : 29/08

Synopsis : Dans l’Autriche des années 1800, l’amour passionnel entre Sissi la rebelle et l’empereur Franz se heurte aux complots et luttes de pouvoir au sein de la cour viennoise.

Floor Is Lava : Saison 3

Date : 30/09

Synopsis : Après un parcours aux obstacles plus glissants les uns que les autres au-dessus d’un magma fatal, les équipes perdent en général l’aplomb et la bravoure de leurs débuts.

Une Terre de jeux (Human Playground)

Date : 30/09

Synopsis : Avec Idris Elba en voix off, cette série documentaire explore les origines et l’évolution du jeu à travers le globe, des rituels anciens aux affaires rapportant des milliards.

Entergalactic (Netflix special)

Date : 30/09

Synopsis : Kid Cudi et Kenya Barris s’associent pour présenter Entergalactic, l’histoire de deux jeunes artistes naviguant dans les méandres de leur quête de l’amour à New York.

Follower cherche likes (et plus si affinités) (Who Likes My Follower?)

Date : Prochainement

Synopsis : Trois influenceurs à succès aident trois abonnés à choisir des partenaires potentiels afin de transformer des « likes » en véritable histoire d’amour.

FILMS

Love in the Villa

Date : 1/09

Synopsis : Le voyage à Vérone dont rêvait Julie pourrait bien dérailler lorsqu’elle découvre que la villa qu’elle a louée est occupée par un inconnu aussi exaspérant que séduisant.

Pas moyen de s’entendre ! (Fenced In)

Date : 1/09

Synopsis : Après une dépression nerveuse, Walter quitte la ville pour la campagne. Mais son rêve d’une vie au calme vole en éclats quand il rencontre ses bruyants nouveaux voisins.

Le Festival des troubadours (The Festival of Troubadours)

Date : 2/09

Synopsis : Des retrouvailles fortuites entre un musicien itinérant et son fils rouvrent de vieilles blessures lorsque le duo se lance dans un voyage vers un festival de troubadours.

Diorama

Date : 6/09

Synopsis : Entre malentendus et tentations diverses, la relation autrefois passionnée d’un couple se délite peu à peu. Une histoire racontée à travers des dioramas désopilants.

End of the Road

Date : 9/09

Synopsis : Lors d’un voyage éprouvant à travers le pays, Brenda, veuve depuis peu, se bat pour protéger sa famille après un meurtre et la disparition d’un sac plein d’argent.

Sous emprise

Date : 9/09

Synopsis : Lorsque Roxana (Camille Rowe) rencontre Pascal Gauthier (Sofiane Zermani), champion du monde d’apnée No-limit, elle tombe follement amoureuse. Elle découvre avec lui une discipline aussi fascinante que dangereuse. De compétitions en compétitions, sur des spots de plongée aux quatre coins du monde, elle repousse ses limites au fil d’une histoire passionnelle qui la consume. Sous Emprise est inspiré d’une histoire vraie.

Broad Peak

Date : 14/09

Synopsis : Après avoir gravi le Broad Peak, Maciej Berbeka apprend que son ascension vers le sommet est incomplète. Vingt-cinq ans plus tard, il entend bien finir ce qu’il a commencé.

La Scuola Cattolica

Date : 14/09

Synopsis : En 1975, trois élèves d’un prestigieux lycée catholique pour garçons de Rome commettent un crime horrible qui choque leurs camarades de classe et la société.

Si tu me venges… (Do Revenge)

Date : 16/09

Synopsis : Dans un très chic établissement privé, une reine du lycée déchue passe un accord secret avec une nouvelle élève sans histoires pour se venger de leurs ennemis respectifs.

Avant, j’étais célèbre (I Used to Be Famous)

Date : 16/09

Synopsis : Un ancien chanteur de boys band croit soudain voir le succès lui refaire un signe quand il rencontre un jeune batteur talentueux.

Jogi : Les flammes de la haine (Jogi)

Date : 16/09

Synopsis : En 1984, dans une Inde en proie à des tensions, trois amis de confessions différentes s’unissent pour sauver des centaines de personnes au péril de leur vie.

Miroir, miroir (Mirror, Mirror)

Date : 16/09

Synopsis : À la veille du 50e anniversaire de leur société de cosmétiques, cinq employés aux prises avec leurs désirs respectifs se disputent avec leur propre reflet dans le miroir.

Le Parfumeur (The Perfumier)

Date : 21/09

Synopsis : Voulant retrouver son odorat et récupérer son amant, une policière s’associe à un créateur de parfum qui utilise des méthodes mortelles pour créer la senteur absolue.

ATHENA

Date : 23/09

Synopsis : La mort tragique de leur frère cadet dans des circonstances troubles, va en quelques heures faire basculer la vie d’une fratrie dans le chaos.

A Jazzman’s Blues

Date : 23/09

Synopsis : Ce récit de Tyler Perry sur un amour interdit et un drame familial révèle 40 ans de secrets et de mensonges, avec en bande sonore le blues des cabarets populaires du Sud profond.

Lou

Date : 23/09

Synopsis :Lorsque sa petite voisine est enlevée lors d’une tempête, une retraitée bourrue qui mène une vie tranquille avec son chien doit lutter contre les éléments et affronter son passé.

Fullmetal Alchemist : La dernière alchimie (Fullmetal Alchemist The Final Alchemy)

Date : 24/09

Synopsis : Le long et tortueux périple des frères Elric s’achève dans ce dénouement épique, où ils doivent combattre une menace qui se veut divine et pourrait détruire leur nation.

Blonde

Date : 28/09

Synopsis : Inspiré du roman plébiscité de Joyce Carol Oates, ce portrait-fiction réinvente audacieusement la vie tumultueuse de la légende hollywoodienne Marilyn Monroe. Avec Ana de Armas.

Rainbow

Date : 30/09

Synopsis : Un conte moderne sur le passage à l’âge adulte d’une adolescente, librement inspiré du roman classique « Le Magicien d’Oz ».

Aníkúlápó

Date : 30/09

Synopsis : Alors qu’une liaison avec la femme du roi le mène à sa perte, un voyageur enthousiaste rencontre un oiseau mystique qui détient le pouvoir de lui donner une autre chance.

Plan A Plan B

Date : Prochainement

Synopsis : Quand une marieuse passionnée installe son bureau à côté de celui d’un cynique avocat expert en divorces, leur duel est perturbé par une attirance qui ne cesse de croître.

DOCUMENTAIRES

Les Moyens de vos ambitions (Get Smart With Money)

Date : 6/09

Synopsis : Des conseillers financiers donnent des astuces pour dépenser moins et économiser plus aux personnes qui veulent garder la main sur leur argent et leurs objectifs.

L’Envers du sport : La course du siècle (Untold: The Race of the Century)

Date : 6/09

Synopsis : L’équipage du yacht Australia II revient sur les motivations, le dévouement et le défi novateur qui ont mené à sa victoire historique lors de la Coupe de l’America en 1983.

Chef’s Table : Pizza

Date : 7/09

Synopsis : Découvrez les meilleures pizzas du monde entier, préparées par des chefs renommés qui insufflent passion, créativité et dur labeur dans chaque part.

Indian Predator : Le journal d’un tueur en série (​​Indian Predator: The Diary of a Serial Killer)

Date : 7/09

Synopsis : Le meurtre d’un journaliste semblait résolu après l’arrestation d’un suspect, jusqu’à ce qu’un carnet révèle 13 autres victimes et de possibles actes de cannibalisme.

The Anthrax Attacks

Date : 8/09

Synopsis : Peu après le 11 Septembre, des lettres contaminées à l’anthrax provoquent la panique et le drame aux États-Unis. Ce documentaire retrace l’enquête du FBI qui a suivi.

Notre mère meurtrière (Sins of Our Mother)

Date : 14/09

Synopsis : Lorsque les enfants de Lori Vallow ont disparu, les recherches ont révélé des décès suspects, un mari lui aussi prêcheur de l’apocalypse… et un meurtre.

Terim, l’empereur du football turc (Terim)

Date : 15/09

Synopsis : Le manager légendaire Fatih Terim évoque son parcours dans le monde du football, de joueur à entraîneur, et raconte comment il a mené plusieurs équipes vers la gloire.

Skandal! La chute de Wirecard

Date : 16/09

Synopsis : Le succès fulgurant de la société de paiements Wirecard a épaté le monde de la finance jusqu’à ce que des journalistes prouvent qu’il s’agissait d’une vaste fraude.

The Real Bling Ring : Cambriolages à Hollywood (The Real Bling Ring: Hollywood Heist)

Date : 21/09

Synopsis : À Los Angeles, des ados arrêtés en 2009 pour avoir cambriolé des célébrités ont suscité une frénésie médiatique et inspiré un film. Aujourd’hui, deux d’entre eux racontent.

Wanna, reine déchue du téléachat (Fortune Seller: A TV Scam)

Date : 21/09

Synopsis : Cette série documentaire retrace la trajectoire de la star de la télé Wanna Marchi, de ses humbles origines à son ascension vers la célébrité, puis à sa déchéance.

Georgie Stone : Les rêves d’une vie (The Dreamlife of Georgie Stone)

Date : 22/09

Synopsis : Dans ce documentaire sur sa vie et son combat historique pour les droits des personnes transgenres, Georgie Stone retrace son parcours d’enfant et d’ado militante.

Voyage vers l’infini (A Trip to Infinity)

Date : 26/09

Synopsis : Ce documentaire dresse le portrait de pionniers des mathématiques et de la physique dans le monde entier, qui tentent d’expliquer l’infini et de le trouver.

GameStop : Les geeks défient Wall Street (Eat the Rich: The GameStop Saga)

Date : 28/09

Synopsis : Une communauté de traders amateurs élabore un plan audacieux pour s’enrichir rapidement et semer la pagaille à la bourse. Sauront-ils battre Wall Street à son propre jeu ?

FILMS & SÉRIES POUR LES ENFANTS

Lapin samouraï : Les chroniques d’Usagi : Saison 2 (Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles: Season 2)

Date : 1/09

Synopsis : Libérés de la menace yokai, Usagi et ses amis profitent d’un bref répit, mais doivent bientôt se préparer à une invasion d’extraterrestres malfaisants.

Zoé + Juju : La chasse au fantôme de l’école (Ivy + Bean: The Ghost That Had to Go)

Date : 2/09

Synopsis : Une étrange brume blanche. Des tuyaux qui grincent. Une voix sinistre qui murmure. Les toilettes de l’école seraient-elles hantées ? Zoé et Juju sont sur le coup !

Zoé + Juju (Ivy + Bean)

Date : 2/09

Synopsis : Lorsque Juju découvre que sa voisine Zoé connaît la magie, les deux fillettes s’associent pour jeter un sort à la grande sœur de Juju et la faire danser indéfiniment.

Zoé + Juju : Obligées de danser

Date : 2/09

Synopsis : Zoé et Juju s’inscrivent à la danse classique et découvrent qu’elles vont devoir se produire sur scène devant des centaines de personnes… courage, fuyons !

Les chansons de Cocomelon : Season 6 (Cocomelon)

Date : 5/09

Bee et PuppyCat (Bee and PuppyCat)

Date : 6/09

Synopsis : Sur une île magique, l’impulsive Bee et son compagnon à fourrure vivent toutes sortes d’aventures tout en travaillant pour une agence d’intérim intergalactique.

Ada Twist, la scientifique : Saison 3 (Ada Twist, Scientist)

Date : 12/09

Synopsis : La petite scientifique Ada Twist et ses deux meilleurs amis se posent de grandes questions et se retroussent les manches pour dénouer de nombreux mystères !

Les Chiens dans l’espace : Saison 2 (Dogs in Space: Season 2)

Date : 15/09

Synopsis : Alors que la Terre est menacée, des scientifiques aux abois envoient des chiens génétiquement améliorés dans l’espace afin de trouver un nouvel habitat pour les humains.

L’École de gym : Une seconde chance (Gymnastics Academy: A Second Chance)

Date : 16/09

Synopsis : Après une blessure, la jeune gymnaste américaine Kyra Berry se voit offrir une seconde chance de réaliser ses rêves et d’obtenir une bourse d’études en Australie.

Fonce, toutou, fonce ! : Saison 3 (Go Dog Go)

Date : 19/09

Synopsis : L’aventure pointe son museau lorsque Tag, Pouf et leurs amis accueillent une nouvelle famille à Toutouville et lui font découvrir les environs !

Le Monde de Karma : Saison 4 (Karma’s World)

Date : 22/09

Synopsis : Hansberry Heights regorge de chansons et d’aventures inédites ! Karma vient en aide à ses proches et à sa communauté et relève des défis sur fond de rimes et de couplets.

My Little Pony : Marquons les esprits ! : Chapitre 2 (My Little Pony: Make Your Mark)

Date : 26/09

Synopsis : Quelque chose cloche avec la magie d’Equestria, et le festival annuel de la Baie de Port-poney risque fort de tomber à l’eau ! Zipp saura-t-elle résoudre ce mystère ?

Phantom Pups : En chair et en os ? (Phantom Pups)

Date : 30/09

Synopsis : Après avoir emménagé avec sa famille dans une maison que tout le monde en ville croit hantée, Freddie découvre la cause des mystérieux événements qui s’y produisent.

ANIME

JoJo’s Bizarre Adventure Stone Ocean : Épisodes 13 à 24

Date : 1/09

Synopsis : L’histoire de la famille Joestar se poursuit : Jolyne et son équipe font face à de nouveaux manieurs de Stands derrière les barreaux de la prison de Green Dolphin Street.

Les Murs vagabonds (Drifting Home)

Date : 16/09

Synopsis : Au cours d’un été fatidique, des écoliers à la dérive dans un immeuble abandonné doivent puiser dans leurs ressources pour trouver un moyen de rentrer chez eux.

Cyberpunk: Edgerunners

Date : Prochainement

Synopsis : Dans une société dystopique rongée par la corruption et les implants cybernétiques, un jeune de la rue talentueux et impulsif aspire à devenir un mercenaire hors-la-loi.