La NASA a donné son feu vert : après des mois de préparatifs, l’énorme lanceur SLS (Space Launch System) s’élancera vers la Lune le 29 août prochain pour une mission de 42 jours. L’objectif de cette première mission baptisée Artemis 1 est de « tracer la route » vers notre satellite naturel pour de prochains vols habités. Les Etats-Unis ont en effet émis le souhait ardent de poser à nouveau le pied sur la Lune. L’ESA (agence spatiale européenne) participe elle aussi au projet et a conçu le module de service de la capsule Orion.

Accompanying me on the #Artemis I mission are my trusted companions, Helga and Zohar!

The #LunaTwins are a part of a joint experiment between @DLR_en and @ILSpaceAgency to test a special vest that is intended to shield astronauts from space radiation. #SquadGoals pic.twitter.com/yKTLfM8F0F

— NASA Artemis (@NASAArtemis) July 8, 2022