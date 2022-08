Shaun le mouton va rejoindre la mission Artemis 1

Shaun, le célèbre mouton créé par le studio Aardman (Wallace et Groomit) va rejoindre la mission Artemis 1 qui doit préparer le retour des astronautes sur le Lune. Une peluche de Shaun embarquera donc dans la capsule Orion le jour prévu pour le lancement d’Artemis 1, soit probablement le 23 août prochain.

David Parker, le directeur de l’ESA, a gentiment ironisé sur le choix de cette mascotte un peu spéciale :« C’est une période passionnante pour Shaun et pour nous à l’ESA. Nous sommes très heureux qu’il ait été sélectionné pour la mission et nous comprenons que, même si cela peut être un petit pas pour un humain, c’est un pas de géant pour l’agneau. » Sur un plan plus technique, Shaun pourrait servir d’indicateur zero-G.

On notera que l’introduction de jouets et de mascotte dans les missions spatiales tient presque de la tradition : Yuri Gagarin, premier homme envoyé dans l’espace, avait emporté une petite poupée avec lui lors de sa mission historique.

La mission Artemis 1 devrait démarrer le 23 août prochain : la capsule Orion (avec à son bord le « commandant-mannequin » Moonikin Campos) sera envoyée en orbite autour de la Lune pour une durée de 39 à 42 jours.