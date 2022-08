Google TV va devenir plus rapide et mieux optimisé

Google admet que Google TV n’est pas exactement une plateforme idéale pour ce qui est des performances et l’utilisation en général. C’est pour cela que le groupe a travaillé sur une mise à jour importante qui va améliorer l’expérience générale.

En ce qui concerne les performances, Google optimise l’utilisation du processeur et apporte des améliorations à la gestion du cache qui réduiront les temps de chargement au démarrage pour tous les appareils utilisant la plateforme. De plus, la navigation dans l’interface utilisateur et le changement d’onglet seront plus réactifs, et un onglet Live plus rapide signifie moins de temps passé à regarder une animation de chargement. Google TV devrait offrir une expérience nettement améliorée à la suite de ces changements.

Pour ce qui est du stockage, Google a créé un nouveau bouton « Libérer du stockage » pour les utilisateurs, qui permet de supprimer rapidement le cache et les applications inutiles pour laisser la place à de nouveaux éléments à télécharger. L’entreprise affirme également que les modifications apportées sous le capot réduiront les erreurs liées au stockage lors de l’installation de nouvelles applications. Cerise sur le gâteau, Google déclare avoir mis en place un processus automatisé qui fonctionne en arrière-plan et libère de l’espace sur votre appareil afin que vous puissiez installer davantage d’applications.

Il n’y a pour l’instant pas de date de disponibilité pour la mise à jour de Google TV. Mais si Google en parle publiquement, alors la disponibilité ne devrait pas tarder.