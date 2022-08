Waze met fin à son service de covoiturage

Waze annonce que son service covoiturage ne sera pas plus disponible à compter du mois prochain. Il était disponible dans une poignée de pays, à savoir les États-Unis, le Brésil et Israël.

Dans un communiqué à The Verge, Waze explique que le Covid-19 a eu un impact sur son service de covoiturage, d’où l’intention de l’abandonner :

Alors que Waze était principalement une application pour les trajets domicile-travail avant le Covid-19, la proportion de courses et de déplacements a dépassé aujourd’hui celle des trajets domicile-travail. Cela signifie que nous avons la possibilité de trouver des moyens encore plus efficaces de rassembler une communauté mondiale pour partager des informations en temps réel et s’aider mutuellement à déjouer le trafic — c’est ce qui a toujours rendu Waze vraiment spécial.