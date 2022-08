Facebook Messenger : le chiffrement de bout en bout ne plait pas aux autorités britanniques

Depuis une dizaine de jours, Meta a démarré les tests de la version « sécurisée » de Facebook Messenger, avec chiffrement de bout en bout. Et c’est peu dire que ce renforcement de la confidentialité des échanges ne plait pas vraiment aux autorités britanniques. Priti Patel, le ministre britannique de l’intérieur, a même parlé à ce sujet de « trahison grotesque » tout en évoquant les conséquences possibles sur les enfants, et a enjoint Meta à mettre en place des mesures réelles permettant de lutter contre les délits relatifs à l’enfance (pédo-criminalité, violences familiales, etc. ).

Pour le Ministre, le chiffrement de bout en bout (’E2EE) ne permettra plus de signaler les contenus échangés les plus problématiques. Dit autrement, Pritti Patel juge que ce type de chiffrement empêchera les autorités de police d’espionner à distance (via son mobile) un suspect ou de récupérer les contenus litigieux sur le smartphone. Les arguments sont donc ici les mêmes que ceux qu’avait brandi le FBI à l’encontre des verrous de sécurité mis en place dans l’iPhone.

L’avertissement du ministre est très clair : Meta devra mettre en place des mesures de protection des enfants avant tout déploiement du chiffrement dans Messenger. Pour toute réponse, Meta a précisé qu’il refusait les contenus litigieux ciblant les enfants sur ses plateformes (Messenger, Facebook, Instagram) mais que dans le même temps il était nécessaire de protéger la confidentialité des échanges. Ambiance…