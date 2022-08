PlayStation VR 2 : Sony annonce une sortie pour le début 2023

Ça se précise un peu plus pour la date de sortie du PlayStation VR 2, avec Sony qui annonce une disponibilité pour le début de 2023. L’annonce a été faite sur les réseaux sociaux officiels de PlayStation. Il n’y a pas encore une date précise.

Le prix du casque de réalité virtuelle n’a pas encore été révélé, mais Sony a déjà partagé de nombreuses informations, notamment la façon dont le PlayStation VR 2 utilise les nouvelles manettes Sense, qui ont le même retour haptique et les mêmes gâchettes adaptatives que la manette DualSense de la PS5.

Le PlayStation VR 2 permet également aux utilisateurs de personnaliser leur zone de jeu en utilisant un mode transparent sur le casque. Ce mode permet d’avertir les joueurs s’ils se déplacent et s’approchent trop près du bord de la zone de jeu désignée. Le casque dispose également d’un mode cinématique permettant de visualiser tout contenu PlayStation qui n’est pas en réalité virtuelle, y compris l’interface utilisateur de la PS5.

Plusieurs jeux ont déjà été annoncés pour le casque, dont un portage de Resident Evil Village. Il y aura également Horizon Call of the Mountain, qui se veut une collaboration entre Guerrilla Games et Firesprite. Ce sera une version à la première personne de la franchise Horizon.