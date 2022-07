PlayStation VR 2 : Sony dévoile (un peu) l’interface et les fonctions de son casque VR

Sony lève enfin le voile sur l’interface et les fonctions du PlayStation VR 2, un casque VR orienté gaming dont on ne connait d’ailleurs toujours pas la date de sortie. Peu de surprises dans cette présentation mais la confirmation que le prochain casque VR de Sony se mettre vraiment au goût du jour en terme de fonctions. Ainsi, le mode transparence (ou passthrough) permet de voir l’environnement extérieur sans devoir retirer le asque (merci aux caméras intégrées). Cette fonction est déjà un standard sur la quasi totalité des casques autonomes du marché (Meta Quest 2, Pico) et permet d’envisager (envisager seulement) des applications en AR (ce qui ne semble pas du tout être l’approche de Sony ceci dit.

Le mode transparent permet de voir son environnement extérieur en noir et blanc, comme sur le Meta Quest 2. Pratique pour se saisir des manettes laissées dans un coin sans devoir retirer le casque

Le Centre de Contrôle du PSVR 2 est plutôt léger puisque tout tient sur un seul écran. C’est pratique, mais cela signifie aussi que le casque ne déborde pas de fonctions et de paramètres. Une orientation résolument grand public. On y retrouve le réglage de la luminosité, l’ajustement de la visibilité, le réglage des dimensions de l’affichage, l’activation/désactivation des vibrations dans le casque et l’activation de la zone de sécurité (très similaire au Guardian du Meta Quest).

En connectant une caméra HD PS5 à la PS5, il sera possible de filmer ses propres réactions pendant que l’on joue au PSVR 2, le jeu étant affiché en même temps sur l’écran de la télé. C’est bien, mais cela ne va pas aussi loin que le Meta Quest, qui permet même de se filmer littéralement DANS le jeu.

Il sera possible de personnaliser son espace de jeu en délimitant une zone à ne pas dépasser, une fonction qui est très proche de la fonction Guardian du Meta Quest. Le joueur sera bien évidemment averti dès que la manette sortira de la zone définie, et l’affichage repassera alors temporairement en mode transparent (comme sur le Meta Quest encore).

Enfin, un mode cinématique permettra de regarder des films ou des vidéos sous le casque en définition 1920×1080, avec HDR et un taux de rafraichissement de l’image de 24/60 Hz, voire 120 Hz. Le casque Playstation VR 2 n’a pas encore de date de commercialisation, mais les analystes/insiders tablent sur le premier trimestre 2023.