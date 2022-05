Sony a un peu plus détaillé le lancement du PlayStation VR 2 et plus exactement le fait qu’il y aura plus de 20 « gros » jeux disponibles. Cela inclura des titres des studios PlayStation et des titres de studios tiers.

Sony promet 20 « gros » jeux avec le lancement du PSVR 2

S’adressant aux investisseurs lors d’une conférence téléphonique, Jim Ryan, le patron de Sony Interactive Entertainment, a déclaré : « En ce moment, des sommes considérables sont consacrées à des partenariats avec des développeurs indépendants et d’autres développeurs tiers afin de garantir un pipeline considérable de contenus en réalité virtuelle attrayant au lancement du PlayStation VR 2 ». Il a ajouté que « cette énergie, ces efforts et cet argent continueront de croître à mesure que la base installée des casques PlayStation VR 2 augmentera ».

Quels seront les jeux au lancement ? Quels seront les studios partenaires ? Il faudra attendre pour avoir la réponse. En effet, Sony n’a rien dit sur le sujet.

C’est en janvier dernier que Sony a dévoilé les premiers détails techniques de son casque de jeux en réalité virtuelle. Le casque est doté de caméras intégrées pour suivre les mouvements de la tête, ainsi que des écrans OLED 4K HDR qui offrent un champ de vision de 110 degrés à 90 ou 120 Hz. Il existe également de nouveaux contrôleurs, appelés PlayStation VR 2 Sense, qui présentent le même effet de déclenchement que la manette DualSense de la PlayStation 5. Aussi, Sony a déjà indiqué que l’un des jeux serait Horizon Call of the Mountain.

Il n’y a pour l’instant aucune information sur le prix ni sur la date de sortie. Une récente fuite a suggéré que ce serait reporté à 2023.