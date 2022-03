Le lancement du PlayStation VR 2 serait décalé à 2023

On en sait désormais beaucoup plus sur le PlayStation VR 2, du design aux spécifications en passant par le premier « gros » jeux disponible avec le casque (Horizon Call of the Mountain). Reste encore à savoir quand le PSVR 2 sera commercialisé. Si l’on en croit la chaine YouTube PSVR Without Parole (généralement très bien informée), ce ne sera pas pour tout de suite. Sony aurait en effet décidé de reporter le lancement du PSVR 2 au premier trimestre 2023, alors que la fenêtre de sortie était initialement fixée en interne à la fin de l’année 2022.

Sony attendrait en fait la fin de la pénurie de composants, et donc la disponibilité réelle de sa PS5, pour lancer son casque VR (qui fonctionne exclusivement de pair avec la PS5). De plus, on sait que la firme japonaise est en négociation avec Tobii pour l’intégration de l’eye-tracking, ce qui pourrait peser sur les délais. Il n’y a pas de raisons de mettre en doute la chaine PSVR Without Parole, cette dernière ayant dévoilé en avance (et avec justesse) les spécifications du PSVR 2 ainsi que le jeu Horizon Call of the Mountain.