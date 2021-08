PlayStation VR 2 : nouveaux détails techniques (4000×2040, HDR, moteur haptique, etc.)

Sony se montre plutôt discret concernant le PlayStation VR 2, son prochain casque VR qui pourrait débarquer sur le marché dès l’an prochain. Hormis le design (original) des manettes, on ne savait encore presque rien du PSVR2…. jusqu’à aujourd’hui et un leak massif tiré d’une présentation interne de Sony.

La chaîne YouTube PS VR Without Parole (généralement de bonne source) nous livre donc de nouvelles infos croustillantes sur le casque : on apprend ainsi que le nom de code du PSVR 2 en interne est NGVR et que le casque embarquerait une dalle OLED sous des lentilles Fresnel. La résolution monterait à 4000×2040 (2000×2040 par œil) de quoi éliminer totalement la sensation de « grille de pixels ». L’écran du PSVR 2 serait en outre compatible HDR et offrirait un champ de vision de 110 degrés (contre 100 degrés pour le PSVR actuel, ou 90 degrés pour l’Oculus Quest 2).

Le PSVR 2 disposerait du rendu fovéal couplé au flexible scaling resolution, une technique d’optimisation du rendu en fonction de la distance avec les objets. Un moteur de vibration serait aussi intégré au casque, mais il s’agit là d’une fuite déjà ancienne. Enfin, les manettes du PSVR 2 seraient équipées de capteurs capacitifs analogiques et surtout, seraient livrées avec le casque, au contraire des PS Move.