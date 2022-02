PSVR 2 : le lancement ne sera peut-être pas pour cette année

Sony a confirmé il y a peu son Playstation VR 2, la seconde génération de casque VR fonctionnant en lien avec la console PlayStation (en l’occurrence la PS5 ici). Une page dédiée peut désormais être consultée (et l’on y trouve parfois de nouvelles infos intéressantes), mais Sony n’a pas encore dévoilé le design du casque ni même confirmé sa date de lancement hormis un très flou « 2022 »

Ceci est uniquement un concept en 3D

Un court communiqué de presse de la firme suédoise Tobii pourrait cependant indiquer que la sortie du PSVR 2 n’est vraiment pas pour bientôt, et qu’une fenêtre de tir pour la fin de l’année tient peut-être de l’optimisme. Pourquoi me direz-vous ? Parce que Tobii est l’un des leaders dans le secteur des technologies de suivi oculaire, et que le communiqué de l’entreprise précise en toutes lettres que des négociations sont en cours avec Sony ! Tobii indique ne pas pouvoir apporter d’informations financières à ce stade, mais la simple confirmation de contacts poussés avec Sony a de quoi interloquer.

Se pourrait-il en effet que Sony ait dévoilé son casque VR sans avoir finalisé la liste des fournisseurs qui intègreront la supply chain de l’accessoire ? Si tel est le cas, et le communiqué de Tobii semble aller en ce sens, alors il y a objectivement peu de chances que le PSVR 2 puisse sortir avant la toute fin de l’année (voire repoussé en 2023). Même dans le cas où Sony signerait sans tarder un deal avec Tobii, il faudrait encore intégrer la technologie logicielle de suivi oculaire dans les prototypes actuels du PSVR 2, tester le tout, l’intégrer à l’afficheur graphique, etc. Cela pourrait d’ailleurs aussi expliquer pourquoi Sony n’a pas encore publié de rendus 3D sur le design du casque.

Corollaire de cette info, on peut aussi désormais légitimement se demander si d’autres composants du PSVR 2 en sont encore au stade de l’étude ou de l’évaluation du côté des fournisseurs.