Flashback 2 va louper les 30 ans du jeu d’origine et glisse en 2023

Flashback, jeu totalement culte de Paul Cuisset, est sorti en 1982 sur une pléiade de systèmes (Amiga, Acorn Archimedes, DOS, Mac OS, puis un peu plus tard Mega Drive, Mega CD, SNES, 3DO, CD-I, Jaguar, FM Towns, PC-98, avant de finir sur Switch). Ce titre d’action-aventure-plateforme fête donc cette année ses 30 ans, et sa suite, Flashback 2, devait logiquement être le point d’orgue de cet anniversaire.



Las, l’éditeur Microids vient tout juste d’annoncer que Flashback 2 sortira finalement l’an prochain, comme tant d’autres jeux vidéos qui ont vu leur date de lancement décalée (STALKER 2, Planet of Lana, etc.). Pour rappel, Paul Cuisset participe toujours à la création de ce second volet, épaulé par Thierry Perreau (concepteur) et Raphaël Gesqua (compositeur). Microids Studio Lyon est en charge du développement de ce titre dans lequel ce cher Conrad se baladera aussi en ville (Neo Washington, Neo Tokyo, tout un programme) ou sur une base spatiale. Prometteur, mais il faudra donc être très patient (on est habitué). Flashback 2 sortira sur PC et consoles.