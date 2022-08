Huawei dévoilera la gamme Mate 50 le 6 septembre prochain (+ specs)

Huawei va une nouvelle fois tenter de se remettre en selle sur le marché du smartphone, un marché qu’il a cru un moment pouvoir dominer avant que les sanctions américaines d’en décident autrement. Le fabricant chinois vient en effet d’annoncer qu’il présentera les modèles Mate 50 le 6 septembre prochain (soit peut-être un jour seulement avant la présentation des iPhone 14). 4 modèles seraient dévoilés le 6, soit les les Mate 50E, Mate 50, Mate 50 Pro et Mate 50 RS.

Si Leica n’est plus partenaire de Huawei, les quelques leaks disponibles laissent comprendre qu’il n’y aura pas beaucoup de concessions à attendre sur la partie technique et l’on devrait donc trouver du Snapdragon 8 Gen 1 (mais uniquement en 4G à cause de l’embargo US) sur toute la gamme hormis le 50E qui devra se contenter d’un Snapdragon 778G, d’écrans AMOLED FULL HD+ (6,3 pouces et 90 Hz pour les Mate 50 et 50 E, 6,8 pouces et 120 Hz pour les 50 Pro et 50 RS), et de batteries 4500 mAh (66W). Le modèle 50 Rs pourrait aussi bénéficier d’une coque en céramique.

Concernant le bloc photo, gros point fort des mobiles Huawei, toute la gamme devrait disposer d’un capteur principal grand angle de 50 megapixels à ouverture variable (f/1,4 à f/4), d’un second capteur ultra grand angle de 13 megapixels et peut-être, peut-être, une capteur téléobjectif sur les modèles Pro et RS. A noter qu’une tablette, la MatePad Pro 12,4 pouces ppourrait aussi être présentée le 6 septembre.