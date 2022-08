Nintendo a travaillé sur une manette compatible PlayStation et Xbox

Nintendo avait commencé à travailler sur une manette qui était notamment compatible avec les PlayStation de Sony et Xbox de Microsoft. Reggie Fils-Aime, l’ancien président de la branche américaine de Nintendo, a partagé l’information dans une interview avec Inverse.

Reggie Fils-Aimé explique que Nintendo a participé à une initiative de l’industrie du jeu vidéo visant à créer une manette agnostique. La société a utilisé la manette adaptative de Xbox comme point de départ. « Imaginez une manette adaptative sur laquelle vous pourriez jouer avec votre dernière console Xbox, PlayStation ou Nintendo. C’est ce à quoi nous travaillions il y a trois ans », a indiqué l’ancien responsable.

Reggie Fils-Aimé a quitté Nintendo en 2019. Est-ce que ce projet de manette est toujours en préparation ? Il ne sait pas, mais il l’espère. « J’espère que cette manette (et la possibilité pour ce contrôleur de se connecter aux différentes consoles) sera lancée et partagée avec les consommateurs le plus rapidement possible ». Officiellement, la direction actuelle de Nintendo ne communique pas publiquement sur ce projet.

En ce qui concerne l’accessibilité, l’ex-dirigeant estime que la meilleure solution pour l’industrie est celle qui peut fonctionner sur toutes les plateformes dédiées et sur PC, tout en pouvant être adaptée aux capacités physiques et aux besoins spécifiques du joueur.