Les ventes de jeux vidéo se sont effondrées en Europe sur le mois de juillet

Les nuages noirs s’amoncellent : si l’on en croit les chiffres de la société d’étude de marché GSD, les ventes de jeux vidéo en Europe se sont littéralement effondrées sur le mois de juillet. Qu’il s’agisse de jeux en format physique ou en digital (téléchargements), la dégringolade est sévère avec une chute des ventes de 38% par rapport à juillet 2021 ! 8,62 millions de jeux vidéo se sont vendus en Europe sur la période concernée.

F1 22 et son nouveau mode VR est la plus grosse vente de ce mois de juillet 2022 en Europe (physique + digital)

La plus grosse chute est à mettre à l’actif des jeux physiques pour consoles (Xbox Series, Nintendo Switch, PlayStation) : seuls 297.420 jeux physiques de cette catégorie se sont écoulés sur le mois de juillet (toujours en Europe), soit une baisse des ventes de 48% sur un an ! Alors certes, les chiffres consoles ne comptabilisent pas les ventes réalisées au Royaume-Uni et en Allemagne, mais tout de même…

L’inusable GTA V est la seconde meilleure vente de JV en Europe sur le mois de juillet

L’absence de nouveautés majeures sur ce mois de juillet ainsi que les difficultés à se procurer une console next gen (Xbox Series, PS5) n’ont sans doute pas aidé, mais les soucis du secteurs pourraient être plus profonds, surtout dans un contexte inflationniste qui oblige les ménages et les particuliers à revoir leurs priorités d’achats.

Les 10 jeux les plus vendus en Europe sur le mois de juillet 2022 (dans l’ordre des volumes de vente):

F1 22 (EA)

Grand Theft Auto 5 (Rockstar)

FIFA 22 (EA)

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (Warner Bros)

Red Dead Redemption 2 (Rockstar)

Nintendo Switch Sports (Nintendo)*

Xenoblade Chronicles 3 (Nintendo)*

Mario Strikers: Battle League Football* (Nintendo)

Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)*

NBA 2K22 (2K Games)

* = une rentrée dans le classement