Le génial Townscaper prend date sur les plateformes VR Meta Quest et Pico (trailer)

Townscaper, le city builder ultra intuitif d’Oskar Stålberg, sera bientôt jouable en VR ! Raw Fury qui édite le titre annonce en effet que ce « jeu » sera disponible sur les plateformes VR Meta Quest et Pico dès le 6 octobre prochain. Au passage, on notera que l’annonce d’une sortie sur Pico confirme la montée en puissance du fabricant chinois sur le marché de la « VR pour tous ». Déjà disponible sur PC, consoles et même mobiles, Townscaper relève plus de l’expérience que du jeu à proprement parler. Ici, pas de missions, pas de challenges particuliers, si ce n’est l’intense satisfaction de pouvoir créer des cités parfois incroyables avec une facilité déconcertante, le logiciel se chargeant des « raccords » et d’une partie du décor. Dans Townscaper, l’intention et l’intuition première priment sur la gestion froide des city builders plus cérébraux.

Si l’on se fie au trailer d’annonce, Townscaper VR semble tout aussi intuitif sous le casque qu’avec la manette ou le tandem clavier-souris. Et quel plaisir ce sera de se balader « vraiment » dans les villages ou les cités que l’on viendra tout juste de créer. Vivement !