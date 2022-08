Sandman : un épisode surprise diffusé aujourd’hui sur Netflix !

Les fans vont être ravis. Netflix vient en effet de lâcher aujourd’hui un épisode « surprise » de sa série Sandman ! Basée sur le roman graphique de Neil Gaiman, la série Sandman est déjà un énorme succès et cumule pas moins de 127 millions d’heures de visionnage ! L’arrivée de cet épisode surprise en deux parties ne pourra donc que gonfler ces chiffres déjà impressionnants et qui confirment le côté « rouleau compresseur » de Netflix, au delà des critiques récurrentes sur la qualité du contenu.



Le 11ème épisode de Sandman se base sur les récits Un rêve de mille chat et Calliope, et offre la particularité de mélanger scènes en live-action et animation pour un résultat souvent assez stupéfiant. Le casting s’étoffe aussi pour cet épisode bonus, avec notamment l’apparition du grand James McAvoy (Split), mais aussi Sandra Oh (Killing Eve) et Arthur Darvill (Doctor Who). Netflix n’a pas encore officialisé de saison 2 pour Sandman, mais au vu du succès critique et d’audience de la série, cela ne devrait plus trop tarder.