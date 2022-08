Pour la première fois, les services de streaming dépassent le câble aux Etats-Unis

C’est un passage de témoin un peu plus que symbolique : Si l’on en croit les chiffres fournis par Nielsen, pour la première fois aux Etats-Unis, la part d’usage (temps passé devant l’écran) des services de streaming a dépassé la part d’usage du câble. Le streaming a désormais 34,8% de Pdm (usage), suivi par le câble (34,4%), le broadcast (chaines « classiques ») à 21,6% et les autres usages de la télé, comme le jeu vidéo, à 9,2%. Au mois de juillet 2021, la part d’usage du streaming n’était que de 28,3% aux US.

Nielsen précise que les séries Stranger Things (saison 4), The Umbrella Academy (saison 4) et The Boys (saison 2) sont en partie responsables de cette importante croissance du streaming. La part d’usage/visionnage de chaque plateforme est la suivante :

Netflix: 8%

YouTube: 7.3%

Hulu: 3.6%

Amazon Prime Video: 3%

Disney+: 1.8%

HBO Max: 1%

Les autres : 10.2%

On note que Disney+ est en dessous des 2 points de Pdm, qu’HBO Max pointe à peine à 1% et qu’Apple TV+ n’est même pas visible ! Netflix et YouTube tirent donc largement à eux seuls la part d’usage sur les télévisions américaines. Il faut tout de même rapeller ici que les chiffres de Nielsen concernent uniquement le support télé. Nombre de plateformes de streaming sont aussi regardées sur tablette ou smartphone par exemple, et il ne fait donc guère de doutes que la part réelle du streaming aux US est encore bien plus élevée que le pourcentage fourni par Nielsen.