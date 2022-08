Android 13 arrive en bêta sur les Xiaomi 12 et 12 Pro

Google a sorti cette semaine la version finale d’Android 13 pour les Pixel et voilà que Xiaomi propose… une version bêta pour deux de ses smartphones. Il s’agit des Xiaomi 12 et 12 Pro.

Les Xiaomi 12 et 12 Pro ont maintenant le droit à MIUI 13, à savoir la nouvelle surcouche du constructeur chinois, avec Android 13. Il s’agit d’une bêta annoncée comme étant limitée, avec une disponibilité à l’international. La mise à jour porte le numéro de version V13.0.4.0.TLCMIXM pour le Xiaomi 12 et V13.0.4.0.TLBMIXM pour le 12 Pro. Elle pèse plus de 4 Go. Le constructeur avertit également les utilisateurs qu’ils doivent s’attendre à une surchauffe et d’autres problèmes de performance avec la version bêta.

Malheureusement, pour l’instant, il s’agit du programme bêta avec le concept du premier arrivé, premier servi. Sur Twitter, Xiaomi déclare que seuls 200 utilisateurs ont un accès pendant la première vague. Ces utilisateurs feront partie du programme de bêta-test Mi Pilot et cette version est considérée comme une bêta stable.

🔊Exciting news! MIUI Beta for #Android13 is available now.🥳#Xiaomi12 and #Xiaomi12Pro users who are interested can apply to join the first wave through this link now!

👉Link: https://t.co/bWXQMOGntq

*Please note that Xiaomi Community is not accessible in India. pic.twitter.com/qbvZE177US

— MIUI (@miuirom) August 15, 2022