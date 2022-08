Xiaomi avance de nouveau ses pions sur son projet de voiture électrique « intelligente »

Xiaomi bombe le torse et veut décidément faire savoir qu’il est un client sérieux à prendre en compte sur le marché de la voiture électrique « intelligente ». Le géant asiatique a annoncé ses ambitions sur ce secteur au mois de septembre 2021, mais depuis cette date les informations se faisaient plutôt rares. Il y a quelques jours, le CEO de Xiaomi a dévoilé sur son compte Twitter les investissements colossaux engagés par son groupe dans le secteur de la VE.

Since Xiaomi entered the EV industry 500 days ago, our autonomous driving team has assembled more than 500 members, planned to invest RMB3.3 billion in the first R&D phase, and committed to self-developing full stack algorithms. We aim to become an industry leader in 2024. pic.twitter.com/sRaRJ6t0uk

— leijun (@leijun) August 11, 2022