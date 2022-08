Les projets Marvel diffèrent, là où les Star Wars sont identiques selon Mark Ruffalo (Hulk)

Mark Ruffalo, qui incarne Bruce Banner/Hulk chez Marvel, va prochainement apparaître dans la série She-Hulk et il fait naturellement la promotion avec plusieurs interviews. Celle avec Metro fait parler d’elle puisque l’acteur estime que chaque film/série Marvel est différent, là où les Star Wars sont identiques.

À la question de savoir s’il y a trop de contenus Marvel en ce moment, Mark Ruffalo répond :

Ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète. Je comprends que ces choses suivent leur cours et que quelque chose d’autre se présente. Mais ce que Marvel a bien fait, c’est qu’à l’intérieur du MCU, tout comme pour les comics, ils laissent un réalisateur ou un acteur recréer chaque pièce dans son propre style, à sa ressemblance. Marvel les laisse généralement apporter ce qu’ils veulent au matériel. Si vous regardez un Star Wars, vous aurez à peu près la même version de Star Wars à chaque fois.

Cette déclaration de l’acteur peut surprendre sachant que Marvel et Star Wars appartiennent au même groupe, à savoir Disney. Il vante une propriété (celle dans laquelle il participe) et en profite pour en tacler une autre.

Le commentaire de Mark Ruffalo intervient après que le créateur de la série Lost, Damon Lindelof, a déclaré que le fait d’avoir moins de films Marvel rendrait chacun d’entre eux plus spécial. Mark Ruffalo fait partie du MCU depuis la phase 1, jouant le rôle de Bruce Banner/Hulk dans les quatre films Avengers et dans une poignée d’autres projets. Il n’est par contre jamais apparu dans un projet Star Wars (et il y a peu de chances que ce soit le cas à l’avenir au vu de la déclaration).