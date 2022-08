She-Hulk : le dernier trailer confirme l’orientation 100% comédie de la série Disney+/Marvel

Pour ceux qui en doutaient encore, et même selon les critères de l’humour gras habituel des séries et films Marvel, la série She-Hulk Goes on Date sera une comédie pur sucre, et ce malgré le retour à l’écran du sombre Daredevil (qui partage avec miss Hulk la même profession d’avocat au civil). Les quelques passages de ce second trailer sont presque tous des séquences de comédie, ce qui permet au moins de ne pas surcharger l’écran avec des effets spéciaux moyens (qui étaient l’objet de moqueries après la diffusion du premier trailer).

Pour rappel, She-Hulk est une série en neuf épisodes réalisée par Kat Coiro (épisodes 1, 2, 3, 4, 8, 9) et Anu Valia (épisodes 5, 6, 7). Jessica Gao interprète le rôle principal et l’on retrouve aussi au casting Mark Ruffalo (Hulk), Tim Roth (Emil Blonsky/Abomination), et donc aussi Charlie Cox dans le rôle de Daredevil. La série She Hulk Goes on Date sera diffusée sur Disney+ le 18 août prochain.