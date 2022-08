Alone in the Dark : un premier trailer pour le reboot du jeu culte

THQ Nordic a enfin lâché le trailer pour Alone in the Dark, le reboot dont quelques screenshots avaient fuité dans la journée d’hier. Le le studio suédois Pieces Interactive n’a pratiquement gardé que le squelette du survival horror de Frédéric Raynal sorti en 1992, soit les personnages principaux (Edward Carnby et Emily Hartwood), le lieu de l’action (a Louisiane dans les années 20), et bien entendu la trame scénaristique globale. Pour le reste tout change, de la réalisation générale (plus AA que AAA néanmoins), au gameplay en vue TPS. On apprend en outre que le scénario a été remanié par Mikael Hedberg, à qui l’on doit l’excellent SOMA, et que le design des monstres est signé Guy Davis, ce dernier ayant collaboré à certains films de Guillermo del Toro (Le Labyrinthe de Pan).



Difficile de se prononcer sur ce seul trailer, mais l’on aura pas trop à attendre de nouveaux détails puisque le prologue du titre sera jouable lors de la prochaine Gamescom de Cologne. Le reboot d’Alone on the Dark sera disponible (un jour) sur PS, PS5 et Xbox Series.