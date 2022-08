Alone in the Dark : le reboot du jeu culte fuite en images

THQ Nordic va dévoiler ce soir les premières informations officielles sur le reboot d’Alone in the Dark (1992), le jeu culte de Frédérick Raynal dont THQ a racheté les droits en 2018. Des screenshots du jeu ont déjà fuité dans les médias, qui confirment d’ailleurs les grandes ambitions techniques du titre. On y voit le personnage principal en vue tps, comme dans un Resident Evil. L’action prendra place en 1920 dans le sud des Etats-Unis. Le détective Edward Carnby (vous) partira à la recherche de l’oncle d’Emily Hartwood (qui sera aussi jouable).

C’est le studio studio suédois Pieces Interactive (propriété de THQ) qui est en charge du développement de ce titre, et très clairement, il s’agit de leur titre le plus abouti au plan technique. A ce soir 21 h donc pour avoir plus d’informations sur ce reboot très attendu. Alone in The Dark, le reboot, devrait être disponible sur PC et consoles new gen (pour la Switch on a de gros doutes…)