Google : une amende en Australie pour la collecte de données de localisation avec Android

L’autorité australienne de la concurrence (ACCC) a infligé une amende de 60 millions de dollars australiens (41,6 millions d’euros) à Google, après que l’entreprise a trompé les utilisateurs d’Android sur la localisation.

Une amende pour Google en Australie en lien avec la localisation

Le tribunal fédéral australien a ordonné au géant de la recherche de payer l’amende pour avoir violé la loi sur la consommation du pays. La décision découle de l’affirmation trompeuse de Google selon laquelle seul le paramètre « Historique de localisation » d’Android était responsable de la collecte, de la conservation et de l’utilisation des données d’identification personnelle concernant la localisation de l’utilisateur. Cela signifie que Google a dissimulé comment le paramètre de l’activité sur le Web et les applications sur les téléphones Android lui permettait également « de collecter, stocker et utiliser des données de localisation personnellement identifiables lorsqu’il était activé », selon l’ACCC.

L’ACCC a ajouté que ce paramètre particulier était activé par défaut. L’incident s’est produit entre janvier 2017 et décembre 2018, ce qui a poussé l’autorité à engager une procédure contre Google et sa filiale australienne en octobre 2019.

« Nous pouvons confirmer que nous avons accepté de régler la question concernant la conduite historique de 2017 à 2018 », a réagi un porte-parole de Google. « Nous avons beaucoup investi pour rendre les informations de localisation simples à gérer et faciles à comprendre avec des outils inédits dans le secteur, comme les contrôles de suppression automatique, tout en minimisant considérablement la quantité de données stockées ». La société s’est engagée à effectuer « des mises à jour continues qui donnent aux utilisateurs le contrôle et la transparence, tout en fournissant les produits les plus utiles possibles ».

Selon l’estimation de l’ACCC, 1,3 million de propriétaires de comptes Google en Australie pourraient avoir consulté l’allégation trompeuse de localisation. Google a remédié à ce problème en décembre 2018 et a cessé d’afficher des écrans trompeurs aux utilisateurs d’Android.