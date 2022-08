Huawei annonce une baisse de son chiffre d’affaires à cause des sanctions américaines

Huawei annonce une baisse de près de 6% sur un an de son chiffre d’affaires au premier semestre, en dépit d’une diversification du constructeur chinois en butte à des sanctions américaines. Le groupe est au centre d’une intense rivalité technologique entre la Chine et les États-Unis, qui le soupçonnent d’espionnage potentiel au profit du gouvernement chinois.

L’ancienne administration Trump a placé Huawei sur liste noire, interdisant aux entreprises américaines de lui vendre des technologies sensibles, notamment des processeurs. L’actuelle administration Biden n’a rien changé à la politique américaine envers Huawei. La pandémie de Covid-19 et la conjoncture mondiale ont par ailleurs fortement pénalisé les activités grand public du groupe, a admis le président en exercice de Huawei, Ken Hu.

Dans ce contexte, Huawei a annoncé un chiffre d’affaires de 301,6 milliards de yuans (43,4 milliards d’euros) pour le premier semestre, en baisse de 5,9% sur un an. La marge bénéficiaire a atteint 5%, selon un communiqué de l’entreprise, qui n’a pas fourni de résultats financiers pour la période. Un an plus tôt, ce ratio qui mesure la rentabilité était de 9,8%.

Huawei a un temps été l’un des trois principaux fabricants de smartphones au monde, avec Samsung et Apple. Les sanctions américaines en 2018, qui ont notamment coupé l’entreprise des chaînes d’approvisionnement mondiales en composants, ont fortement fragilisé sa branche de smartphones. Au deuxième trimestre, Huawei n’apparaissait même pas dans le top cinq mondial des livraisons de smartphones établi par le cabinet Canalys. Huawei n’a communiqué aucun chiffre sur le nombre de téléphones portables vendus. La marque est par ailleurs le premier équipementier mondial pour la 5G.