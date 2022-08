L’Inde veut bannir les smartphones chinois à moins de 150€

L’Inde a envie que les constructeurs locaux de smartphones prennent de l’ampleur et cherche donc à bannir les téléphones chinois qui coûtent moins de 12 000 roupies (147 euros), selon Bloomberg. Cela devrait avoir un impact sur des constructeurs comme Xiaomi.

Au vu du marché actuel, les fabricants indiens s’inquiètent de voir la concurrence chinoise sous-coter ses smartphones en matière de prix et de performances. Xiaomi et d’autres marques similaires ont considérablement profité du marché indien ces dernières années, un tiers du volume des ventes indiennes pour le trimestre jusqu’à juin 2022 étant inférieur à 150 dollars l’unité et les fabricants chinois s’appropriant 80% de ces expéditions selon Counterpoint.

À l’heure actuelle, il n’y a pas de calendrier officiel pour la mise en œuvre de cette mesure. Le gouvernement indien continue de demander en privé aux dirigeants chinois de soutenir les entreprises locales. Cela semble indiquer qu’il ne souhaite pas que la Chine se retire complètement du marché indien, mais qu’il tente d’apaiser les entreprises locales.

Par le passé, le gouvernement indien a déjà interdit les produits de Huawei et ZTE dans le pays. Bien qu’il n’y ait pas de politique officielle à ce sujet, les employés des opérateurs en Inde ont pour consigne de pousser les clients à choisir d’autres marques, ainsi que d’interdire d’autres applications chinoises dans le but d’éliminer davantage les fournisseurs chinois de leurs marchés.