Xiaomi annonce avoir écoulé plus de 200 millions de smartphones en Inde

Le marché indien sourit à Xiaomi. Le fabricant asiatique vient en effet d’annoncer que depuis son arrivée dans le pays, plus de 200 millions de smartphones Xiaomi ont été écoulés en Inde ! Sachant que Xiaomi est présent sur le marché indien depuis près de 8 ans, cela fait donc une moyenne de 25 millions de smartphones vendus par an. Il n’aura fallu que 5 ans pour que Xiaomi écoule 100 millions de smartphones en Inde, et à peine deux ans supplémentaires pour 100 millions de plus.

La déclaration de Xiaomi intervient dans un contexte particulier, les autorités indiennes soupçonnant le fabricant ainsi que Oppo et Vivo de pratiquer l’évasion fiscale. La Chine s’est d’ailleurs plaint de ces « enquêtes incessantes », et a averti que ces mesures de surveillance pourraient « freiner la croissance de l’environnement des affaires » en Inde. Ces crispations diplomatiques entre les deux pays font suite à de nouvelles tensions à la frontière indo-chinoise, une situation qui s’est détériorée depuis 2020. Pour rappel, 4 des 5 plus gros vendeurs de smartphones en Inde sont des fabricants chinois.